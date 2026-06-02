Durante el Cyber: Imagina ofrecerá descuentos de hasta 34% en proyectos seleccionados

Durante esta nueva edición de CyberDay, el sector inmobiliario también se sumó a las ofertas disponibles para quienes buscan adquirir una nueva propiedad. Una de las empresas que participa de esta iniciativa es Inmobiliaria Imagina, que anuncio descuentos de hasta 34% en proyectos seleccionados en la Región Metropolitana.

La oferta contempla departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, tanto con entrega inmediata como futura, ubicados en comunas como Ñuñoa, La Florida, Macul, San Joaquín y Santiago Centro. Además, algunas unidades pueden reservarse desde los $100.000.

Campaña "Compra Sin IVA"

Junto con estas promociones, la inmobiliaria lanzó la campaña "Compra Sin IVA", una iniciativa que considera una devolución estimada de hasta $25 millones en proyectos seleccionados.

Según informó la empresa, este beneficio está asociado al Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, actualmente en tramitación. Por lo mismo, su aplicación dependerá de las condiciones, plazos y requisitos que establezca la futura normativa una vez que esta sea aprobada.

Quienes deseen conocer más detalles sobre los descuentos, proyectos adheridos y condiciones de la campaña pueden revisar la información disponible en el sitio web de Inmobiliaria Imagina.