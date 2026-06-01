Cenco Malls y la Municipalidad de Ñuñoa impulsan espacios de encuentro y bienestar para la comunidad

Con el objetivo de fomentar el deporte, la vida saludable y la participación comunitaria, Cenco Malls y la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa concretaron una alianza en el marco de los Primeros Juegos Deportivos de Ñuñoa 2026.

La iniciativa contempla una programación deportiva abierta a vecinos y familias entre mayo y junio, reafirmando el compromiso de ambas entidades con el bienestar de la comunidad y la generación de instancias de participación para personas de todas las edades. La programación incluye competencias de vóleibol, tenis de mesa, básquetbol y fútbol, que se desarrollarán principalmente en el Polideportivo de Ñuñoa.

Una de las novedades de esta edición fue el torneo de ajedrez, realizado el pasado 24 de mayo en Cenco Ñuñoa, en donde cerca de 80 deportistas participaron de la jornada y más de 200 asistentes pudieron vivir de cerca esta disciplina, transformando al centro comercial en un espacio de encuentro y convivencia para vecinos y visitantes.

Deporte, bienestar y vinculación comunitaria

Este proyecto se suma a las acciones similares que ha desarrollado la compañía en otros de sus centros comerciales, como Cenco Florida, en donde desde 2022 se realizan torneos de tenis de mesa y básquetbol 3x3 junto a entidades municipales, fortaleciendo el foco en bienestar y colaboración público-privada.

Ante esto, y desde la compañía aseguraron que "En Cenco Malls creemos que nuestros espacios tienen el poder de conectar a las personas y generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes. Por eso impulsamos iniciativas que fomenten el deporte, el bienestar y la vinculación comunitaria, acercando experiencias significativas a nuestro entorno".

La programación de los Juegos Deportivos de Ñuñoa 2026 continuará con los encuentros de básquetbol, fijados para el 6 y 7 de junio, además de la competencia de fútbol, programada para el 13 y 14 de junio en el Polideportivo de Ñuñoa.