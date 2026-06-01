Closet, cama y más: cómo equipar tu pieza en el Cyber Day 2026 con descuentos de hasta 62%

[Comunicado de prensa]

Hites trae una de las propuestas más completas del evento con muebles, camas europeas y almacenamiento en oferta. Acá te contamos qué aprovechar, cuánto puedes ahorrar y cómo organizar tu compra para sacarle el máximo partido al evento.

El cyber day 2026 es, para muchos, la mejor oportunidad del año para renovar el hogar sin destrozar el presupuesto. Y si hay un espacio de la casa que merece atención, ese es el dormitorio: el lugar donde pasamos casi un tercio del día, y donde la calidad del mobiliario impacta directamente en el descanso y en la sensación general del hogar.

El problema es que renovar el dormitorio completo (clóset, cama, veladores, cómoda) suele significar ir de tienda en tienda, comparar precios por separado y terminar comprando en distintos lugares sin ninguna coordinación. El Cyber Day resuelve eso: permite centralizar la compra, acceder a descuentos reales y, en muchos casos, aprovechar cuotas sin interés o despacho gratuito.

Hites llega al evento con una propuesta bien definida para el dormitorio: el closet de 6 puertas en $99.000 como producto estrella, acompañado de un catálogo amplio de camas europeas de marcas como Rosen, Flex y CIC, con descuentos que alcanzan el 62%. En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber para aprovechar estas ofertas.

El producto estrella: closet de 6 puertas por menos de $110.000

Pocas veces una oferta es tan concreta como esta. El modelo Italia de Casa Ideal, disponible en Hites durante el Cyber Day, tiene 6 puertas abatibles y 2 cajones interiores, y se puede conseguir por $99.000.

Para entender por qué esto es relevante, basta con hacer la comparación: un closet de 6 puertas con cajones, de calidad comparable, suele costar entre $180.000 y $280.000 en períodos normales. Estamos hablando de un ahorro que puede superar los $100.000 en un solo producto.

¿Qué tiene el closet Italia de Casa Ideal?

6 puertas abatibles con tiradores incluidos

2 cajones interiores para ropa doblada o accesorios

Diseño en blanco que se adapta a dormitorios de distintos estilos

Estructura resistente pensada para uso cotidiano intenso

Fácil instalación con instrucciones paso a paso

¿Para qué tipo de dormitorio es ideal?

Este modelo es una excelente opción para dormitorios medianos o grandes que necesitan almacenamiento amplio pero sin ocupar demasiado espacio visual. Su acabado blanco lo hace versátil: combina bien tanto con ambientes minimalistas como con decoraciones más clásicas.

Si tienes un dormitorio más pequeño o buscas una configuración diferente, Hites también ofrece modelos de 2 y 4 puertas dentro de su catálogo de closets en el Cyber, lo que permite encontrar la opción adecuada para cada espacio.

Camas europeas Rosen, Flex y CIC: hasta 62% de descuento

El otro gran protagonista de la oferta de Hites para el dormitorio son las camas europeas. Las tres marcas más buscadas del mercado chileno participan del evento con rebajas significativas en modelos de distintas medidas y características.

¿Qué es una cama europea y por qué conviene comprarla en el Cyber?

Una cama europea (también llamada sommier) es un sistema completo que incluye base, colchón y patas. A diferencia de comprar estos elementos por separado, la cama europea viene diseñada como un conjunto coordinado, lo que se traduce en mejor soporte, mayor vida útil y un aspecto más prolijo en el dormitorio.

Comprarla en el Cyber Day tiene una ventaja concreta: los descuentos que ofrecen las marcas durante el evento son significativamente mayores que en otras fechas del año, incluidas liquidaciones de temporada o cambios de colección.

Rosen

Una de las marcas más reconocidas del mercado nacional, Rosen ofrece durante el Cyber Day:

Camas europeas en medidas 1,5 plaza, 2 plazas y king

Descuentos de hasta 55% sobre el precio de lista

Modelos con pillow top, tecnología de resortes individuales y espumas de alta densidad

Precios desde $299.990 en modelos de 2 plazas

Rosen es conocida por la durabilidad de sus productos y por ofrecer garantía extendida en buena parte de su catálogo, lo que la convierte en una inversión que se amortiza en el tiempo.

Flex

La marca española con fuerte presencia en Chile es una de las más buscadas durante el Cyber por su equilibrio entre precio y calidad:

Modelos disponibles desde 1,5 plaza hasta king

Descuentos de hasta 50%

Incluye pillow top en varios modelos, lo que mejora la sensación de confort sin necesidad de comprar accesorios adicionales

Precios desde $249.990

Flex se posiciona como una opción especialmente atractiva para quienes buscan tecnología de colchón intermedia a un precio competitivo.

CIC

La marca chilena presenta en este Cyber Day algunos de los descuentos más agresivos del evento en su categoría:

Hasta 62% de descuento sobre precio normal

Disponible en múltiples medidas

Tecnología de resortes con zonas diferenciadas de soporte

Precios desde $219.990

Para quienes tienen un presupuesto más ajustado pero no quieren renunciar a la calidad, CIC es la opción más competitiva del evento en camas europeas.

Cómo organizar la compra del dormitorio en el Cyber Day

Una de las ventajas de concentrar la compra en Hites durante el evento es que permite coordinar todos los elementos del dormitorio en una sola transacción. Eso facilita el despacho, simplifica el pago en cuotas y evita incompatibilidades de estilo entre productos de distintas tiendas.

Te dejamos una guía práctica para organizar tu compra:

Antes del Cyber Day

Mide tu dormitorio . Antes de cualquier compra, registra el largo y ancho disponible para el closet y la cama. Evita sorpresas al momento del despacho.

. Antes de cualquier compra, registra el largo y ancho disponible para el closet y la cama. Evita sorpresas al momento del despacho. Define qué necesitas primero. ¿Tu prioridad es el closet, la cama o ambos? Tener claridad te ayuda a no distraerte con otras ofertas y mantenerte dentro del presupuesto.

¿Tu prioridad es el closet, la cama o ambos? Tener claridad te ayuda a no distraerte con otras ofertas y mantenerte dentro del presupuesto. Revisa las fichas técnicas en la web. Hites publica las dimensiones y especificaciones de cada producto. Verificarlas antes del evento ahorra tiempo durante la compra.

Hites publica las dimensiones y especificaciones de cada producto. Verificarlas antes del evento ahorra tiempo durante la compra. Compara con precios anteriores. Si tienes el producto identificado, revisa cuánto costaba antes del evento para confirmar que el descuento es real.

Durante el Cyber Day

Entra temprano. Los primeros días del evento suelen tener mayor stock disponible, especialmente en productos con precios tan competitivos como el closet de 6 puertas.

Los primeros días del evento suelen tener mayor stock disponible, especialmente en productos con precios tan competitivos como el closet de 6 puertas. Revisa las opciones de pago. Hites ofrece cuotas sin interés con tarjetas bancarias específicas durante el evento. Verifica cuál aplica antes de cerrar la compra.

Hites ofrece cuotas sin interés con tarjetas bancarias específicas durante el evento. Verifica cuál aplica antes de cerrar la compra. Aprovecha el despacho gratuito si corresponde. Muchas compras sobre cierto monto incluyen despacho sin costo. Armar el dormitorio completo en una sola compra puede hacerte llegar a ese umbral.

Muchas compras sobre cierto monto incluyen despacho sin costo. Armar el dormitorio completo en una sola compra puede hacerte llegar a ese umbral. No dejes para mañana. En el Cyber Day el stock de los productos con mejor precio suele agotarse rápido. Si identificaste algo que buscabas, no lo postergues demasiado.

Después de la compra

Coordina las fechas de entrega. Si compras closet y cama al mismo tiempo, es útil que lleguen en días cercanos para poder armar el dormitorio de una vez.

Si compras closet y cama al mismo tiempo, es útil que lleguen en días cercanos para poder armar el dormitorio de una vez. Ten a mano los datos de tu compra. El número de pedido y la confirmación del correo son tu respaldo en caso de cualquier consulta o incidencia con el despacho.

¿Vale la pena amueblar el dormitorio completo en el Cyber Day?

La respuesta corta es sí, siempre que la compra esté bien planificada. El Cyber Day no es la instancia para comprar impulsivamente, sino para ejecutar decisiones que ya habías considerado pero postergabas por el precio.

En el caso del dormitorio, la combinación de un closet de 6 puertas a $99.000 con una cama europea en oferta de hasta 62% puede representar un ahorro que supera los $300.000 respecto a comprar los mismos productos fuera del evento. Para muchas familias chilenas, eso equivale a un mes de gastos del hogar.

Hites ofrece este año una propuesta bien armada para quienes quieren equipar el dormitorio completo en un solo evento, con marcas conocidas, descuentos concretos y la posibilidad de financiar en cuotas. Una opción que vale la pena revisar antes de que se acabe el stock.