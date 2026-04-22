Según datos de la Subtel: Claro lideró la portabilidad móvil en Chile durante 2025 con más de un millón de clientes

Claro Chile inició el 2026 consolidando su liderazgo en portabilidad móvil, tras superar el millón de clientes que se cambiaron a la compañía en los últimos 12 meses, en un mercado que registra cerca de tres millones de portaciones anuales.

De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), entre enero y febrero de este año la compañía sumó 34.861 portaciones netas, ubicándose como la operadora con mayor crecimiento en este indicador.

El desempeño se suma a los resultados de 2025, cuando Claro cerró como la única compañía con saldo positivo en portabilidad, alcanzando 476.391 líneas netas.

"Camino de transformación"

"Estos resultados muestran que cuando una compañía invierte, mejora su red y pone al cliente al centro, eso finalmente se nota. Hoy Claro es una empresa a la que todos se están cambiando. Esto confirma que el camino de transformación que hemos impulsado, con mejoras evidentes en calidad y experiencia de servicio, tiene impactos sustantivos en el mercado. De hecho, más de un millón de clientes nos han preferido, lo que representa haber llenado 50 estadios Claro Arena", señaló Nicolás Sabando, director de Mercado de Personas de Claro Chile.

Con este desempeño, Claro se mantiene como líder en portabilidad móvil por 18 meses consecutivos, en un mercado que ha reducido su nivel de movimiento en los últimos años, según datos de la Subtel.