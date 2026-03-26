Escenario Santander: Gondwana y Travis cerrarán la programación del domingo 29 en el Festival REC
- Por Meganoticias
El Festival REC ya definió su programación para el domingo 29 de marzo, jornada que tendrá como uno de sus momentos más esperados el cierre del Escenario Santander a cargo de Gondwana y Travis. La jornada se extenderá entre las 13:20 y las 22:30 horas en Concepción, donde este escenario será uno de los puntos clave del día, junto a otros espacios como Sono, Teatro Biobío y Pueblito REC, distribuidos entre el Parque Bicentenario de Concepción y el Teatro Biobío, con una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales.
Distribución por escenarios
Escenario Santander (Principal)
14:00 - 14:40: Lali de la Hoz
15:00 - 15:40: Teorema
16:00 - 16:40: La Facultad del Funk
17:00 - 18:00: Tronic
18:20 - 19:20: Los Tetas
19:40 - 20:40: Gondwana
21:00 - 22:30: Travis (Show de cierre)
Escenario Sono
14:00 - 14:40: Los Frutantes
15:00 - 15:40: El EM3
16:00 - 16:40: Martín Acertijo
17:00 - 18:00: NieblaNiebla
18:20 - 19:20: Supernova
19:40 - 20:40: Bandalos Chinos
Escenario Teatro Biobío
14:00 - 14:40: Bodeños
15:00 - 15:40: Fernando Raín
16:00 - 16:40: Chimalguen
17:00 - 17:40: Tütemple
18:00 - 18:40: Nektar Machine
19:00 - 20:00: Nico Ruiz
Escenario Pueblito REC
13:20 - 14:00: Go Go Gallo Pipe
14:40 - 15:20: Mr. Pilz
16:00 - 16:40: Flor de Guayaba
17:20 - 18:00: Ala Vorágine
18:40 - 19:20: Mr. Funky
20:20 - 21:00: DJ Atenea
Con una programación diversa que se extenderá durante toda la jornada, el domingo se perfila como un cierre a la altura del Festival REC que reunirá distintos estilos y públicos en un mismo espacio, marcando el broche final de dos días en que la música y la cultura se toman la ciudad de Concepción.
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