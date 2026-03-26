Escenario Santander: Gondwana y Travis cerrarán la programación del domingo 29 en el Festival REC

Escenario Santander: Gondwana y Travis cerrarán la programación del domingo 29 en el Festival REC

El Festival REC ya definió su programación para el domingo 29 de marzo, jornada que tendrá como uno de sus momentos más esperados el cierre del Escenario Santander a cargo de Gondwana y Travis. La jornada se extenderá entre las 13:20 y las 22:30 horas en Concepción, donde este escenario será uno de los puntos clave del día, junto a otros espacios como Sono, Teatro Biobío y Pueblito REC, distribuidos entre el Parque Bicentenario de Concepción y el Teatro Biobío, con una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales.

Distribución por escenarios

Escenario Santander (Principal)

14:00 - 14:40: Lali de la Hoz
15:00 - 15:40: Teorema
16:00 - 16:40: La Facultad del Funk
17:00 - 18:00: Tronic
18:20 - 19:20: Los Tetas
19:40 - 20:40: Gondwana
21:00 - 22:30: Travis (Show de cierre)

Escenario Sono

14:00 - 14:40: Los Frutantes
15:00 - 15:40: El EM3
16:00 - 16:40: Martín Acertijo
17:00 - 18:00: NieblaNiebla
18:20 - 19:20: Supernova
19:40 - 20:40: Bandalos Chinos

Escenario Teatro Biobío

14:00 - 14:40: Bodeños
15:00 - 15:40: Fernando Raín
16:00 - 16:40: Chimalguen
17:00 - 17:40: Tütemple
18:00 - 18:40: Nektar Machine
19:00 - 20:00: Nico Ruiz

Escenario Pueblito REC

13:20 - 14:00: Go Go Gallo Pipe
14:40 - 15:20: Mr. Pilz
16:00 - 16:40: Flor de Guayaba
17:20 - 18:00: Ala Vorágine
18:40 - 19:20: Mr. Funky
20:20 - 21:00: DJ Atenea

Con una programación diversa que se extenderá durante toda la jornada, el domingo se perfila como un cierre a la altura del Festival REC que reunirá distintos estilos y públicos en un mismo espacio, marcando el broche final de dos días en que la música y la cultura se toman la ciudad de Concepción.

 
 
 
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