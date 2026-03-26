Escenario Santander: Gondwana y Travis cerrarán la programación del domingo 29 en el Festival REC

El Festival REC ya definió su programación para el domingo 29 de marzo, jornada que tendrá como uno de sus momentos más esperados el cierre del Escenario Santander a cargo de Gondwana y Travis. La jornada se extenderá entre las 13:20 y las 22:30 horas en Concepción, donde este escenario será uno de los puntos clave del día, junto a otros espacios como Sono, Teatro Biobío y Pueblito REC, distribuidos entre el Parque Bicentenario de Concepción y el Teatro Biobío, con una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales.

Distribución por escenarios

Escenario Santander (Principal)

14:00 - 14:40: Lali de la Hoz

15:00 - 15:40: Teorema

16:00 - 16:40: La Facultad del Funk

17:00 - 18:00: Tronic

18:20 - 19:20: Los Tetas

19:40 - 20:40: Gondwana

21:00 - 22:30: Travis (Show de cierre)

Escenario Sono

14:00 - 14:40: Los Frutantes

15:00 - 15:40: El EM3

16:00 - 16:40: Martín Acertijo

17:00 - 18:00: NieblaNiebla

18:20 - 19:20: Supernova

19:40 - 20:40: Bandalos Chinos

Escenario Teatro Biobío

14:00 - 14:40: Bodeños

15:00 - 15:40: Fernando Raín

16:00 - 16:40: Chimalguen

17:00 - 17:40: Tütemple

18:00 - 18:40: Nektar Machine

19:00 - 20:00: Nico Ruiz

Escenario Pueblito REC

13:20 - 14:00: Go Go Gallo Pipe

14:40 - 15:20: Mr. Pilz

16:00 - 16:40: Flor de Guayaba

17:20 - 18:00: Ala Vorágine

18:40 - 19:20: Mr. Funky

20:20 - 21:00: DJ Atenea

Con una programación diversa que se extenderá durante toda la jornada, el domingo se perfila como un cierre a la altura del Festival REC que reunirá distintos estilos y públicos en un mismo espacio, marcando el broche final de dos días en que la música y la cultura se toman la ciudad de Concepción.