Del 13 al 15 de marzo: Curicó será el punto de partida de la temporada 2026 del Copec RallyMobil

A días del inicio de la temporada 2026, el Copec RallyMobil se prepara para un nuevo campeonato que promete más competencia y varias novedades. El puntapié inicial será el 13, 14 y 15 de marzo en Curicó, Región del Maule, ciudad que albergará la primera fecha del calendario y que marcará el comienzo de una nueva etapa para el campeonato nacional.

La gran novedad de esta temporada será el estreno del campeonato de equipos, una modalidad inédita que busca reforzar el rol de las escuderías dentro de la competencia y que, por primera vez, entregará premios en dinero a los equipos que destaquen durante el año.

En total, serán ocho los grupos que participarán en el torneo, y cada uno deberá contar al menos con un auto inscrito en las series del Grupo R y otro en la Copa GT2i.

Aunque las escuderías podrán inscribir la cantidad de autos que deseen en cada fecha, sólo dos vehículos por equipo podrán sumar puntos para el campeonato de equipos. La decisión deberá comunicarse antes del inicio de la partida protocolar de cada uno de los ocho eventos puntuables de la temporada, lo que suma un nuevo componente estratégico a la competencia.

El nuevo formato también contempla incentivos económicos para las escuderías, asociados a su presentación, resultados en cada fecha y posición final en el ranking. Además, se sumará un monto de dinero por generar contenido en redes sociales, con el objetivo de potenciar la visibilidad del rally.

Campeonato 2026