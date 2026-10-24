Dos temblores se registran con minutos de diferencia en el norte del país: Conoce la magnitud que alcanzaron los sismos

24 oct. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó dos temblores en la zona norte que se registraron con una diferencia de tan solo tres minutos.

Dos temblores en la zona norte

De acuerdo a los datos del organismo, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 04:30 horas y tuvo una magnitud de 3.0 en la escala de Richter.

El epicentro de este sismo se ubicó a 26 km al sureste de Pica, en la región de Tarapacá, y tuvo una profundidad de 102 km.

Tres minutos después, a las 04:33 horas, se produjo un temblor de magnitud 3.2 ubicado a 86 km al sureste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. Este sismo tuvo una profundidad de 212 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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