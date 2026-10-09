Proyecto busca poner fin a las llamadas Spam: Multas podrían superar los $72 millones

09 oct. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca poner freno a las llamadas telefónicas publicitarias no solicitadas, una práctica conocida como Spam que se ha convertido en una de las principales molestias para los consumidores.

La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, establece que los proveedores deberán contar con el consentimiento previo, expreso y específico de las personas antes de contactarlas con fines publicitarios.

El proyecto contempla además multas de hasta 1.000 UTM, monto que supera los $72 millones, en caso de incumplimiento.

¿Qué cambiaría con el proyecto?

La propuesta busca modificar la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores para regular las llamadas telefónicas y también los mensajes enviados con objetivos publicitarios.

En concreto, las empresas deberán contar con autorización del destinatario para realizar este tipo de comunicaciones. Además, el texto establece reglas sobre la forma y el tiempo en que se entrega el consentimiento, junto con mecanismos para que pueda ser revocado.

La iniciativa también apunta a que las llamadas publicitarias, promociones y determinadas comunicaciones de cobranza puedan ser identificables para los consumidores.

Multas de hasta $72 millones

Uno de los puntos centrales del proyecto son las sanciones para quienes incumplan la eventual nueva regulación.

Las infracciones podrían ser sancionadas con multas de hasta 1.000 UTM, monto que actualmente equivale a más de $72 millones.

Durante la discusión en el Senado, los parlamentarios también abordaron la necesidad de compatibilizar la propuesta con la nueva normativa sobre protección de datos personales y delimitar su alcance, especialmente respecto de las comunicaciones relacionadas con cobranzas.