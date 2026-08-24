Con un toque de sal de mar: Reconocida cervecería nacional apuesta por su versión más refrescante

24 ag. 2026 - 15:15 hrs.

La cerveza artesanal continúa ampliando su presencia en Chile, con consumidores que buscan nuevas variedades y propuestas capaces de adaptarse a distintos momentos. En este escenario, Kross presenta Pacific Lager, una nueva alternativa que apuesta por un perfil contemporáneo, ligero y refrescante.

La propuesta busca convertirse en una opción de alta tomabilidad, incorporando elementos que le entregan una personalidad propia. Su receta toma como referencia el estilo californiano, pero suma una combinación de maltas, lúpulos modernos y un toque de sal de mar que aporta una sutil mineralidad.

“Pacific Lager refleja muy bien algo que ha acompañado a Kross desde sus inicios, la inquietud por probar cosas nuevas y buscar nuestra propia forma de hacer cerveza”, explica Asbjorn Gerlach, Brewmaster y cofundador de la cervecería.

Con sal de mar

Una de las principales novedades está precisamente en la incorporación de sal de mar, ingrediente que distingue a esta receta y que complementa un perfil pensado para quienes buscan una cerveza fresca y fácil de disfrutar. La elaboración considera maltas Pilsen y Trigo, además de lúpulos Magnum y Eclipse y levadura Lager.

Con 4,8° G.L. y 15 IBU, Pacific Lager apunta a ampliar las opciones disponibles dentro de la cerveza artesanal, acercándose tanto a consumidores habituales como a quienes recién comienzan a explorar este segmento. Su carácter liviano busca facilitar su consumo en diferentes ocasiones.

“Queríamos desarrollar una variedad especialmente refrescante y fácil de disfrutar, capaz de acompañar distintos momentos, pero manteniendo siempre nuestro toque distinto en las recetas y la calidad que cuidamos en cada una de nuestras cervezas”, agrega Gerlach.

Otra de las novedades está relacionada con las ocasiones de consumo. La cerveza fue pensada para acompañar desde una comida o una reunión con amigos hasta un after office, una escapada de fin de semana o una tarde en un bar, funcionando también como una alternativa para disfrutar por sí sola.

Su perfil refrescante permite además combinarla con diferentes preparaciones, ampliando las posibilidades de maridaje. La apuesta apunta así a una cerveza versátil, capaz de integrarse a situaciones cotidianas sin perder las características asociadas a la elaboración artesanal.

Pacific Lager ya está disponible en formato lata de 470 ml y también en schop en todos los Kross Bar. Con esta incorporación, la marca amplía su portafolio con una variedad que pone el foco en la frescura, la tomabilidad y una receta diferenciadora.

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