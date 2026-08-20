Kast defiende reforma de seguridad ante críticas por libertades: "La libertad ha sido restringida por el crimen organizado"

20 ag. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su gira presidencial por las regiones de Ñuble y Biobío, el presidente José Antonio Kast respondió a las críticas del expresidente Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo, quienes han cuestionado la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y advertido sobre un eventual impacto en las libertades de las personas.

Frente a estos cuestionamientos, el mandatario sostuvo que las libertades ya se han visto afectadas por el avance del crimen organizado y por decisiones adoptadas durante los últimos años.

“La libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades por largo tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan, por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre”, afirmó.

Kast también defendió el mandato recibido en las urnas y aseguró que su Gobierno fue elegido con una propuesta centrada en seguridad, crecimiento, trabajo y progreso.

En ese sentido, afirmó que la reforma busca entregar nuevas herramientas para combatir al crimen organizado y que el debate parlamentario es legítimo.

“Lo que sí hemos señalado es que esto tiene que ser con urgencia. Así como señalamos que era urgente que Chile volviera a crecer, y solicitamos siempre por la vía institucional la votación rápida, eficiente del proyecto de ley de reconstrucción nacional, a pesar de que algunos legisladores dentro de los derechos que tienen no querían avanzar, primó el avance, primó Chile. Y respecto de la reforma en seguridad, será la misma situación”, enfatizó el presidente.

Finalmente, llamó al Congreso a discutir la iniciativa y avanzar en las modificaciones necesarias para fortalecer la seguridad pública.