Metro informa retrasos en Línea 2 y anuncia cambios en dos estaciones

20 ag. 2026 - 07:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva contingencia afecta durante la mañana de este jueves al servicio de Metro de Santiago, luego que la empresa informara retrasos en la frecuencia habitual de los trenes de la Línea 2.

La situación fue comunicada cerca de las 06:49 horas, en pleno inicio de la hora punta, por lo que se recomendó a los pasajeros considerar esta información al momento de planificar sus viajes.

Minutos más tarde, Metro anunció una medida especial para enfrentar la contingencia en dos estaciones de la red.

Toesca y Parque O'Higgins funcionarán como estaciones comunes

A las 07:04 horas, la empresa informó que, debido al retraso en la Línea 2, las estaciones Toesca y Parque O'Higgins operarán como estaciones comunes durante la hora punta.

La medida implica que los trenes de ambas vías realizarán detenciones en estas estaciones, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los pasajeros mientras se mantiene la alteración en la frecuencia habitual del servicio.

Hasta el momento, Metro no ha informado las causas que originaron los retrasos ni cuánto tiempo podría extenderse la contingencia.

Finalmente, recomendaron a los usuarios considerar la situación para organizar sus traslados durante la mañana. La empresa señaló que continuará entregando actualizaciones respecto al estado del servicio de la Línea 2 y de la operación de las estaciones afectadas.

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