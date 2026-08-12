Mercado de renta corta sigue creciendo: Estas son las zonas más atractivas para arriendos temporales

12 ag. 2026 - 08:03 hrs.

El mercado inmobiliario chileno está viviendo una transformación que pocos anticipaban hace apenas una década. La renta corta, ese modelo de arriendo temporal asociado en un principio al turismo y las plataformas digitales, se ha convertido en un segmento con peso propio dentro de la industria, con cifras que hablan de un crecimiento sostenido y un interés creciente por parte de inversionistas de distintos perfiles.

Los números son elocuentes. En los últimos tres años, la demanda por este tipo de alojamientos se multiplicó por 2,7 en Chile, y el país ya supera los 49.000 anuncios activos en plataformas especializadas. Solo en enero de 2025 se arrendaron aproximadamente 894.400 noches bajo esta modalidad, una cifra que da cuenta de la escala que ha alcanzado esta actividad.

¿Dónde son las zonas más atractivas?

Santiago concentra la mayor parte de la oferta, con cerca de 15.900 anuncios activos y una ocupación cercana al 58%, mientras que en regiones el promedio ronda el 40%. En sectores de alta demanda como Santiago Centro, Providencia y Las Condes, la ocupación puede superar el 75%, lo que convierte a estas zonas en las más atractivas para quienes buscan maximizar el retorno de sus propiedades.

El impacto económico de la actividad también es significativo. Según un informe de Airbnb publicado en 2025, los anfitriones chilenos obtuvieron más de 200 mil millones de pesos durante el primer semestre de ese año, mientras que la actividad asociada habría aportado aproximadamente 1,23 billones de pesos a la economía nacional y contribuido a sostener más de 46.000 empleos vinculados al alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Parte del atractivo de este modelo está en su potencial de rentabilidad. Dependiendo de la ubicación, la ocupación y el nivel de profesionalización de la operación, una propiedad destinada a renta corta puede alcanzar un desempeño entre 30% y 60% superior al de un arriendo tradicional. Sin embargo, los resultados dependen de una correcta administración, una estrategia de precios dinámica y el control de los costos asociados.

El crecimiento del sector también ha traído consigo nuevas preguntas: cómo tributar correctamente, qué herramientas usar para profesionalizar la gestión, cómo fijar precios de forma dinámica y qué tipo de propiedad funciona mejor según la zona. Preguntas que cada vez más inversionistas y propietarios necesitan responder con información confiable y actualizada.

Realizarán expo

Para responder a esa necesidad llega Expo Renta Corta y Vacacional 2026, que se realizará los próximos 28 y 29 de agosto en Estación Mapocho. Es la segunda edición del encuentro y la primera en formato presencial, con expectativas de convocar a cerca de 7.000 asistentes, 50 expositores, 12 emprendimientos y más de 20 speakers internacionales vinculados a la inversión, el turismo, la tecnología y la administración de propiedades.

La programación abordará temas como inversión inmobiliaria, tributación, regulación, financiamiento, inteligencia artificial y automatización aplicada a la operación, además de un panel que reunirá a representantes de Airbnb, Expedia y Booking. El evento también incluirá los primeros Expo Renta Corta Awards, premiación que reconocerá a los principales actores de la industria en Chile, y tendrá entrada general gratuita previa inscripción en exporentacorta.cl.

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