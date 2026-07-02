Nuevos recorridos y carrera nocturna: Los cambios que tuvo extenuante competencia en Valdivia

02 jul. 2026 - 14:15 hrs.

El trail running en Chile ha vivido una transformación notable en la última década. Lo que comenzó como una disciplina de nicho reservada para aventureros y atletas de alto rendimiento se ha convertido en un movimiento masivo que convoca a miles de personas de distintas edades, niveles y países en torno a la naturaleza, el esfuerzo y la comunidad.

El sur de Chile, con sus bosques nativos, senderos técnicos y climas imprevisibles, se ha posicionado como uno de los escenarios más exigentes y atractivos para este tipo de competencias. Valdivia, en particular, ha sabido convertir sus condiciones extremas en un atributo que atrae a corredores de todo el mundo en busca de algo que las pistas planas y los circuitos urbanos no pueden ofrecer.

En ese contexto, la décima edición de Torrencial Chile by UTMB se convirtió en una celebración que fue mucho más allá de los kilómetros recorridos. Más de 2.800 corredores llegaron a la Región de Los Ríos entre el 26 y el 28 de junio, provenientes de 25 países, entre ellos Argentina, Perú, México y Estados Unidos, para enfrentar los senderos más exigentes de la selva valdiviana y la Cordillera de la Costa.

Para esta edición aniversario, la organización introdujo cambios significativos en la configuración de sus rutas, abriendo espacios inéditos y reformulando algunos de los trazados que los corredores habituales ya conocían. Una decisión que marcó el carácter de esta décima versión y que le dio a la competencia una dimensión distinta a todo lo anterior.

Uno de los cambios más destacados fue la incorporación del Parque Collico, predio de propiedad de Empresas Arauco, como escenario exclusivo para las distancias de 21K y 44K del día sábado. Senderos inéditos de alto valor escénico que debutaron oficialmente en el circuito internacional y que abrieron nuevas posibilidades para el desarrollo del trail running en la zona sur del país.

También se sumó una modalidad nocturna con los 12K Nocturnos, realizados el viernes 26 de junio con inicio y meta en el Parque Saval. Una variante que agrega una dimensión completamente distinta a la experiencia de correr en la selva valdiviana, donde los senderos cobran una atmósfera propia que de día sencillamente no existe.

Las distancias mayores, los 65K y 100K, mantuvieron su esencia más extrema con largadas desde la localidad de Punucapa, atravesando sectores emblemáticos como los parques Oncol y Cumbes, Pililín, Quitaqui y Valdivia. Rutas que condensan todo lo que hace especial a esta competencia: exigencia técnica, naturaleza imponente y condiciones climáticas que no perdonan.

"Celebrar diez ediciones de Torrencial nos permite confirmar que esta carrera se ha convertido en un auténtico ícono del invierno en el sur de Chile. No solo es un desafío deportivo de nivel mundial, sino una herramienta de desarrollo que atrae visitantes fuera de las estaciones de alta demanda", señaló Carlos Sotomayor, presidente de la corporación deportiva Nimbus Outdoor.

La edición también marcó hitos en términos de inclusión. El Mini Torrencial reunió a casi 600 niños y niñas en los 3K, consolidándose como la carrera infantil de trail running más grande de Chile y de todo el circuito mundial UTMB. En paralelo, la Caminata Senior reunió a 160 personas mayores en una instancia única a nivel internacional dentro del circuito.

En el plano competitivo, HOKA aportó nombres relevantes al resultado final. Matías Barros se impuso en los 44K, mientras que Mariana Fernández hizo lo propio en los 65K, reafirmando la presencia de la marca en el podio de una competencia que, diez ediciones después, sigue siendo referente del trail running sudamericano.