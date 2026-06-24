¿Haces trail running en invierno? Los consejos para afrontar la temporada más desafiante

24 jun. 2026 - 15:41 hrs.

El invierno no detiene a los corredores de montaña. Al contrario, para muchos es la temporada más desafiante y también la más esperada, cuando los senderos se transforman en algo completamente distinto y el cuerpo debe adaptarse a condiciones que no tienen nada que ver con las carreras de primavera o verano.

Lluvia constante, barro, raíces mojadas, rocas resbaladizas y cambios bruscos de temperatura son parte del paisaje habitual en las rutas de trail running durante esta época del año.

No subestimar el clima

"Uno de los errores más comunes es subestimar el clima. Muchas personas esperan sentir frío para abrigarse, cuando en realidad el cuerpo ya está gastando energía extra para mantener su temperatura. Eso puede afectar el rendimiento y acelerar la deshidratación. Por lo mismo, hay que ir bien equipado", explica Fernando Rojas, seleccionado nacional Long Trail y atleta Salomon.

La elección del vestuario puede marcar una diferencia real entre una carrera cómoda y una que se convierte en una batalla contra el frío y la humedad. Las poleras manga larga de secado rápido se han transformado en una de las prendas favoritas de quienes enfrentan largas distancias en invierno, ya que reducen la sensación de humedad, ayudan a regular la temperatura y evitan cargar peso adicional por el agua acumulada.

Macarena Cayuqueo, también atleta Salomon, es clara respecto a sus prioridades: si tuviera que elegir sus prendas favoritas para una carrera invernal, elegiría "un cortaviento impermeable y transpirable, donde la humedad no se atrape, sino que no se esparza por aperturas, evitando el ingreso del frío y una posible hipotermia". Una advertencia que habla no solo de comodidad, sino de seguridad en ruta.

Los accesorios también juegan un papel que muchas veces se ignora. Una bandana multifuncional puede proteger del frío, la lluvia y el viento en cuestión de segundos, mientras que una chaqueta impermeable y respirable permite enfrentar condiciones cambiantes sin perder movilidad. Prendas pequeñas que marcan una gran diferencia cuando el clima cambia sin aviso.

En cuanto al calzado, la exigencia es aún mayor. "La clave es utilizar equipamiento técnico que no retenga agua. Cuando la ropa se empapa, aumenta de peso, genera incomodidad y puede afectar la eficiencia del corredor. Por eso buscamos materiales livianos, de secado rápido y que permitan un buen drenaje", señala Julija Platukyte, Marketing Sports Performance Specialist de Salomon. Para el calzado, el modelo Genesis de la marca se posiciona como una opción diseñada para senderos técnicos, con buen agarre, amortiguación y estabilidad en terrenos difíciles.

La hidratación también sigue siendo fundamental durante el invierno. Aunque las temperaturas sean más bajas, el organismo continúa perdiendo líquidos durante el esfuerzo prolongado, por lo que contar con un buen sistema de hidratación es tan importante como elegir correctamente la ropa. Y para completar el equipamiento esencial, los calcetines técnicos son el detalle final que puede evitar roces, ampollas y molestias que arruinan cualquier carrera, sin importar lo bien preparado que esté el resto del cuerpo.

Torrencial Chile

Todo este análisis cobra especial relevancia cuando se habla de Torrencial Chile by UTMB, una de las competencias de trail running más emblemáticas del país, que se desarrolla en Valdivia en plena temporada invernal. La ciudad austral impone condiciones climáticas que no perdonan la falta de preparación, y quienes han corrido ahí saben que llegar bien equipado no es un lujo, sino una necesidad.

La carrera forma parte del circuito UTMB World Series, lo que le da una dimensión internacional y convoca a corredores de distintos niveles y países que llegan a Valdivia para medirse con uno de los entornos más exigentes del trail running nacional. La combinación de vegetación densa, senderos húmedos y clima impredecible hacen de Torrencial una prueba que va mucho más allá de la resistencia física.