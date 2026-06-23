Tienda deberá indemnizar a novia cuyo vestido se rompió minutos antes de llegar a su matrimonio

23 jun. 2026 - 11:12 hrs.

La tarde del 29 de enero de 2022 debía ser una de las más importantes para Camila Barbosa. Tras años de espera para concretar su matrimonio, finalmente se dirigía a una iglesia de Ñuñoa para celebrar la ceremonia junto a familiares y amigos.

Sin embargo, cuando faltaban apenas unas cuadras para llegar al lugar, ocurrió un imprevisto que terminó marcando por completo la jornada.

Semanas antes, el 13 de enero, había comprado su vestido de novia en la tienda Paris del mall Parque Arauco, en la sección Paris Bride. Luego de probar distintos modelos junto a una asesora especializada, eligió un conjunto compuesto por dos piezas: un top y una falda, por el que pagó $360.000.

Cuando ya estaba vestida y camino a la iglesia junto a su padre, quien sería su padrino, el cierre de la prenda cedió inesperadamente.

"El cierre del top se abrió y el vestido se desbocó por delante. Se abrió todo el cierre, no solo una parte, y debajo del vestido yo no tenía nada, porque el modelo no permitía usar nada debajo. Fue horrible", recordó Camila Barbosa, según consignó Las Últimas Noticias.

Una solución improvisada antes de entrar a la iglesia

La situación la obligó a permanecer dentro del automóvil mientras intentaba resolver la emergencia. Con el paso de los minutos, familiares y amigas se movilizaron para ayudarla, mientras los invitados ya esperaban el inicio de la ceremonia.

Finalmente, una amiga consiguió aguja e hilo y logró unir de forma provisoria las partes del top, lo que le permitió continuar con el matrimonio.

"Nunca estuve tranquila en la ceremonia, siempre con el nervio de que el arreglo se desarmara en cualquier momento. No fue una boda emocionante, como se supone que debía ser, fue pura preocupación y angustia", relató.

Aunque pudo completar la ceremonia, más tarde decidió cambiarse de ropa durante la celebración. Según se expone en la causa, esa misma experiencia la llevó a iniciar acciones contra la empresa donde había adquirido el vestido.

Indemnización cercana a los $4 millones

En su presentación, Barbosa sostuvo que realizó la compra con la orientación de una asesora de la tienda, quien le aseguró que el vestido cumplía con los estándares de calidad esperados para una prenda de ese tipo.

El caso avanzó por distintos procesos hasta que esta semana se conoció una resolución definitiva. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión dictada previamente, manteniendo una multa de 5 UTM a beneficio fiscal y una indemnización cercana a los $4 millones para la compradora por concepto de daño moral.

"El dinero en realidad no me importa tanto como el hecho de que la Corte nos dio la razón. Eso me da algo más de tranquilidad. Hasta el día de hoy recuerdo mi matrimonio con rabia", expresó Barbosa.

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