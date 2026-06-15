PDI y Carabineros despliegan masiva ronda de fiscalización en 16 regiones del país

15 jun. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al Jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago de la PDI, Prefecto Inspector Luis Orellana, encabezaron este lunes una fiscalización masiva en el sector de Toro Mazote, en Estación Central. El despliegue policial forma parte de una ronda extraordinaria que se ejecutó de forma simultánea en las 16 regiones del país con el objetivo de realizar controles de identidad y detectar delitos en flagrancia.

La intervención se concentró en la denominada "Pequeña Caracas", un punto crítico de la Región Metropolitana marcado por hechos de alta connotación social. Al respecto, el ministro Arrau enfatizó el rol de los operativos para recuperar los barrios: “Esta es la labor que hacen día a día Carabineros de Chile y la PDI, que hoy estamos acompañando y visibilizando. También trayendo un poquito de tranquilidad a los vecinos, esa tranquilidad que hay que ir recuperando poco a poco”.

Fiscalización migratoria y combate a la delincuencia

Los equipos policiales desplegados en la zona realizaron controles focalizados enfocados en identificar a personas con requerimientos judiciales pendientes o que se encontraran de manera irregular en el país. Las autoridades confirmaron que el balance final con las cifras de personas conducidas, perfiles criminales detectados e incautaciones a nivel nacional se entregará formalmente durante la mañana de este martes.

El ministro Arrau recalcó que estos operativos buscan marcar presencia en las zonas más vulnerables de las grandes ciudades, donde actualmente se concentran los principales problemas de inseguridad. “La presencia del Estado no puede restarse de ninguna parte de nuestro territorio nacional. Hay que estar en todos los lugares, y ahí es donde están nuestras policías, dando esa señal tan importante”, sostuvo.

Puntos estratégicos en base a análisis criminal

Por su parte, el Prefecto Inspector Luis Orellana detalló que los lugares intervenidos por la policía civil no fueron elegidos al azar, sino que responden a una planificación basada en inteligencia policial y denuncias ciudadanas. “Nuestra función hoy día es fiscalizar a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular, ver y detener prófugos de la justicia, y también determinar si existe alguna persona cometiendo algún delito en flagrancia”, precisó el jefe de la Región Policial Metropolitana.

Finalmente, las autoridades de seguridad adelantaron que este tipo de fiscalizaciones conjuntas e imprevistas continuarán repitiéndose de manera continua en distintos barrios del país para desbaratar bandas delictuales e incivilidades arraigadas en el comercio.

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