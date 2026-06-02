Alerta por estafa: Delincuentes crean falsos videos de celebridades y sitios que imitan a medios para robar dinero

02 jun. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

Expertos en ciberseguridad advirtieron sobre una nueva modalidad de estafa digital que utiliza inteligencia artificial para crear videos falsos de figuras conocidas y páginas web que imitan a medios de comunicación con el objetivo de engañar a las víctimas y obtener dinero o datos bancarios.

La alerta surge en medio del Cyber Day, período en que aumenta considerablemente la actividad en internet y, con ello, también los intentos de fraude.

Uno de los casos detectados utiliza la imagen del empresario chileno Andrónico Luksic en un video manipulado digitalmente mediante tecnología conocida como "deepfake". En el registro falso se le atribuyen declaraciones sobre una supuesta plataforma de inversiones capaz de generar ingresos millonarios.

Cómo funciona la estafa

Los delincuentes crean sitios web que imitan la apariencia de medios de comunicación reconocidos, utilizando logotipos, tipografías, fotografías y diseños muy similares a los originales para generar confianza entre los usuarios.

Al ingresar a estas páginas, las personas encuentran noticias falsas sobre supuestas oportunidades de inversión respaldadas por empresarios, celebridades o figuras públicas.

El objetivo es que la víctima haga clic en enlaces que la redirigen a formularios donde se solicitan datos personales como nombre, correo electrónico, dirección y número telefónico.

Una vez obtenida esa información, comienza la segunda fase del fraude: el llamado de los estafadores.

Tras completar el formulario, los afectados suelen recibir llamadas de supuestos asesores financieros que intentan convencerlos de realizar un depósito inicial para activar una cuenta de inversión.

Generalmente se solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de obtener altas ganancias en poco tiempo.

Además, los delincuentes pueden utilizar los datos recopilados para hacerse pasar por ejecutivos bancarios y solicitar claves, códigos de seguridad u otra información sensible que permita acceder a cuentas bancarias.

Fundación Luksic advierte sobre la suplantación

Desde la Fundación Luksic advirtieron que ni la organización ni la familia realizan este tipo de convocatorias mediante videos virales o solicitudes de depósitos.

"La familia Luksic, como tantos otros, ha sufrido múltiples intentos de suplantación de identidad en los últimos años que han sido denunciados donde corresponde. Nunca pediremos dinero para una postulación o para participar de alguna de nuestras iniciativas", señaló Macarena Cea, gerente general de la fundación.

Asimismo, hizo un llamado a verificar siempre la autenticidad de las publicaciones y a utilizar exclusivamente los canales oficiales.

Cómo evitar caer en este fraude

Los especialistas recomiendan ingresar directamente a los sitios oficiales en lugar de acceder mediante enlaces enviados por redes sociales, mensajes o correos electrónicos.

También aconsejan revisar cuidadosamente la dirección web, ya que los estafadores suelen utilizar dominios muy similares a los originales, agregando letras, símbolos o pequeñas modificaciones difíciles de detectar.

Otra recomendación es desconfiar de cualquier inversión que prometa ganancias extraordinarias en poco tiempo y nunca entregar claves bancarias, códigos de verificación o información financiera a terceros.