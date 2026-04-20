Fundación chilena Fútbol Más recibe premio "Laures Sport for Good" como mejor programa deportivo a nivel mundial

20 abr. 2026 - 17:59 hrs.

Este lunes 20 de abril, Fundación Fútbol Más, organización nacida en Chile, fue reconocida como la ganadora del premio en la categoría ‘Laureus Sports for Good’ en los Laureus World Sports Awards 2026, considerados a nivel internacional como el galardón deportivo más importante del mundo.

La premiación se llevó a cabo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid, España, en una ceremonia que reunió a grandes figuras y equipos del deporte mundial, además de organizaciones que generan un impacto mediante el uso de la actividad física como impulsor de cambio en las diferentes comunidades en las que trabajan.

Este reconocimiento posiciona a Fútbol Más, organización nacida en Chile, como la institución más importante a nivel mundial en cuanto al uso del juego y el deporte como herramienta de desarrollo, transformación e inclusión social.

Junto a ello, otras figuras del deporte internacional fueron reconocidas por su desempeño y presencia durante el 2025. Tal sería el caso de Carlos Alcaraz como “Laureus Sportsman of the Year” y Aryna Sabalenka como “Laureus Sportswoman of the Year”.

Este hito marca un antes y un después en la historia de la fundación, que nació en los barrios de Santiago. Además, posiciona al país como referente en el uso del Deporte para el Desarrollo, ya que es primera vez en la historia de Chile que una ONG o deportista del territorio nacional es reconocida con este galardón.

Con presencia en siete países y en 3 continentes a lo largo de sus 18 años, la fundación ha beneficiado a más de 200.000 niñas, niños, jóvenes y sus comunidades en el mundo. Un modelo de intervención social qué va más allá del deporte, ya que ha permitido el desarrollo de espacios protegidos en barrios, mejora la convivencia escolar en las escuelas, además de trabajar en contextos de crisis humanitarias y desastres naturales.

“Este reconocimiento nos emociona profundamente y lo recibimos con enorme gratitud. Es de cada niño, niña y comunidad que ha sido parte de Fútbol Más durante nuestros 18 años de historia. Es también de nuestros equipos en terreno y de las alianzas que hemos formado en el camino y que han confiado en nosotros”, señaló Guillermo Rolando, director ejecutivo global y cofundador de Fútbol Más.

Fútbol Más representa una iniciativa chilena que ha logrado exportar un modelo de intervención social basado en el deporte, el cual ha sido implementado y validado en distintos países, adaptándose a diversas realidades culturales y territoriales, quienes han demostrado que el deporte puede transformar la realidad.