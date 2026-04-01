"Está debidamente inscrita": Detienen a menor de 17 años que portaba un arma de fuego en colegio de Rancagua

01 abr. 2026 - 00:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un menor de 17 años fue detenido la tarde del martes al interior de un establecimiento educacional de la ciudad de Rancagua, región de O'Higgins, luego de ser sorprendido portando un arma de fuego.

Según informó la PDI, la detención ocurrió cerca de las 16:30 horas, tras un llamado telefónico realizado por docentes del colegio, quienes alertaron sobre la situación.

¿Qué informó la PDI?

El subprefecto Víctor Cabrera, jefe de la Bricrim Rancagua, entregó más detalles del hecho y comentó que el adolescente "portaba un arma real, apta para el disparo. En virtud de ello, fue detenido y trasladado al cuartel para su posterior disposición al control de detención del día de mañana".

"Es un arma que está debidamente inscrita, es de un familiar de este menor, quien la habría sustraído sin permiso", recalcó la autoridad de la PDI.

Sobre por qué el menor portaba un arma de fuego, el subprefecto Cabrera señaló que "no hay motivos aún establecidos, es parte de la investigación".

La autoridad de la PDI explicó que la detención del adolescente "se da al interior del mismo colegio, sin oposición y al resguardo de los docentes y el alumnado".

Por último, se informó que el menor portaba el arma de fuego en la zona de la cintura.

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