Portaaviones de Estados Unidos anuncia su despliegue por Chile y otros países de la región

23 mar. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes una gira del portaviones USS Nimitz por América Latina, donde anclará en puertos de cuatro países en los próximos meses y tendrá actividades con las fuerzas de 10 naciones de la región.

De acuerdo a un comunicado de la Cuarta Flota, la nave, que llevará varios aviones y helicópteros y estará acompañada del destructor USS Gridley, visitará Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.De momento, no se han detallado fechas ni tampoco se especificó el orden de los países.

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¿Con qué países tendrá encuentros?

El portaaviones de la clase Nimitz, USS Nimitz, y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley, tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de lo que llaman "naciones aliadas" mientras circunnavegan Sudamérica.

El despliegue Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de dichos países de observar de cerca las operaciones de los portaaviones.

Se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

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"Demuestra nuestro compromiso para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable"

"Mares del Sur ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo", dijo el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos.

"Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes", agregó.

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Por su parte, el contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, manifestó que espera continuar "el legado de trabajo en equipo de Nimitz al interactuar y entrenar junto a nuestros socios regionales".

Este despliegue marca la undécima edición del ejercicio en la región desde 2007. Al igual que los anteriores, "este fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas marítimas, contrarrestará las amenazas y fortalecerá nuestro equipo", se indica en el comunicado.

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