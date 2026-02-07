Temblor se registra en la zona centro norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

07 feb. 2026 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la mañana de este sábado en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 6:45 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 33 kilómetros al suroeste de Pichidangui, a 10 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

