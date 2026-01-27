"De repente me doy cuenta que ya había empezado": El testimonio del único imputado por megaincendio en el Biobío
¿Qué pasó?
Claudio Luna, único imputado en la investigación por el megaincendio registrado el sábado 17 de enero en Concepción y sus alrededores, en la región del Biobío, entregó su testimonio a los medios de comunicación tras ser formalizado este lunes.
La Fiscalía acusó a Luna de los delitos de incendio por imprudencia, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves. Aunque solicitó su prisión preventiva, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
De acuerdo con los antecedenes del caso, el hombre de 39 años se encontraba cuidando un fundo, donde encendió una cocina a leña con un caño en mal estado, lo que habría provocado que el fuego se descontrolara y derivara en el incendio.
¿Qué dijo el único imputado por el incendio en el Biobío?
A la salida de la audiencia de formalización, Luna expresó que aquel día "hubo un bautizo de los jefes. Yo estaba cocinando y a mi pareja la invitaron para ganarse unas monedas más para trabajar de copera en los patronales. Yo me quedé cocinando, hice arroz con pollo al jugo. Había dos palitos de leña y le eché el tercero".
"Me siento un rato y escucho un ruido muy raro, apago la radio, cuando de repente me doy cuenta que el incendio ya había empezado. Yo parto corriendo donde los jefes, a decirles que se me está quemando hasta la casa en el cerro", agregó.
Luna aseguró que su jefe "no se hizo responsable de nada, aparte no me dejó materiales, nada (...) La única solución que teníamos nosotros para apagar, si incluso hasta yo ayudé a apagar ese incendio también, era con el agua de la piscina, que quedaba más o menos como unos 200 metros".
