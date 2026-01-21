Tragedia en Máfil: Hombre de 50 años muere tras ser aplastado por un tractor

21 en. 2026 - 22:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 50 años falleció luego de ser aplastado por un tractor al interior de un fundo ubicado en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante la jornada de este miércoles en el sector Quitadañir, específicamente en el fundo Tren-Tren.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según informó BiobioChile, la víctima se encontraba realizando labores con un tractor, el cual mantenía acoplado un carro de arrastre cargado con leña. En medio de estas tareas, el hombre descendió del vehículo con el objetivo de abrir un cerco del predio.

Mientras el trabajador se encontraba fuera del tractor, tanto la maquinaria como el carro de arrastre comenzaron a avanzar sin control. En su desplazamiento, el conjunto volcó, alcanzando al hombre y provocándole lesiones de extrema gravedad.

Diligencias tras el accidente

Producto del impacto, la víctima falleció en el mismo sitio del suceso. Hasta el fundo concurrieron funcionarios de Carabineros, Bomberos y personal del Cesfam de Máfil, quienes constataron su deceso tras arribar al lugar.

Una vez confirmada la muerte, se dio cuenta del hecho al Ministerio Público. Por instrucción de la Fiscalía, el cuerpo fue levantado y trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Valdivia.