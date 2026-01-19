"Estamos impactados": Joven futbolista muere junto a su madre en medio de incendios forestales en Penco

19 en. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se confirmó que uno de los fallecidos por los incendios forestales en Penco, región de Biobío, es un joven futbolista de la Liga Deportiva Lord Cochrane CDS.

Álvaro Aroca perdió la vida a los 20 años. En el momento de la emergencia se encontraba junto a su madre, quien también murió.

¿Qué dijo la Liga Deportiva Lord Cochrane CDS?

A través de un comunicado, la Liga Deportiva Lord Cochrane CDS lamentó el fallecimiento del joven, quien integró distintas series del club, tanto juvenil como adulta.

"Horas de tristeza y luto vive este domingo el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su Rama de Fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre", expresó.

El presidente de la Rama de Fútbol, Francisco Barra, señaló que "si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución". "Como Rama de Fútbol, enviamos las condolencias a sus familiares y amigos", indicó.

"Todos estamos impactados"

Patricia Salinas, presidenta de la tienda verde, expresó que "todos estamos impactados por este hecho tan lamentable, y es que no solo murió un lorense tan joven, sino también su madre".

"En estas horas de tanto dolor, acompañamos espiritualmente a sus seres queridos", manifestó.

