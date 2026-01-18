Emergencia en Biobío y Ñuble por incendios forestales: Revisa los centros de acopio que están disponibles

18 en. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una dramática situación se está viviendo en las regiones del Biobío y del Ñuble por los incendios forestales, que hasta ahora han consumido más de 24 mil hectáreas y dejado un saldo de 16 personas fallecidas.

A través de diversos registros se ha podido ver cómo las llamas han consumido viviendas en distintas localidades de las regiones antes mencionadas. Hasta este momento, muchos de los siniestros no han sido controlados con éxito.

Como suele ocurrir en estas situaciones de emergencia, diferentes municipios habilitaron lugares de acopio para que la ciudadanía pueda ayudar a las personas que han resultado damnificadas por los incendios. Los centros de acopio suelen pedir los siguientes elementos:

Agua embotellada y bebidas hidratantes.

Alimentos no perecibles.

Vestimenta en buen estado.

Frazadas.

Alimentos para mascotas.

Artículos de aseo personal.

Centros de acopio en la región del Biobío y Ñuble

Concepción: Gimnasio Municipal de Concepción, Estadio Ester Roa Rebolledo, Parque Ecuador (a la altura del supermercado Unimarc), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415).

Talcahuano: Cruz Roja Chilena (Blanco Encalada 880), Coliseo La Tortuga (Blanco Encalada 1142), Centro de eventos Divierte-T (Autopista 6642).

Penco: Cruz Roja Chilena (Freire 525).

Hualpén: Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146).

Lebu: Plaza de Armas de Lebu.

Los Ángeles: Cuartel de Bomberos (Av. Ricardo Vicuña 410).

Coronel: Frontis de la Municipalidad de Coronel.

Chillán: Liceo Bicentenario Marta Brunet (ex Liceo de Niñas).

San Carlos: Municipalidad de San Carlos y Centro Cultural (Av. Baena 180).

Centros de acopio en la RM y otras regiones

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Maipu? (@muni_maipu)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Providencia (@muniprovi)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dirección Desarrollo Comunitario (@stgo.social)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de I. Municipalidad de La Serena (@muni_laserena)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Temuco (@munitemuco)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Puente Alto (@mpuentealto)

Todo sobre Incendios forestales