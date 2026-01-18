Decretan toque de queda para comunas de la región del Biobío: Revisa cuáles son y los horarios

18 en. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de los incendios forestales que están afectando las regiones del Ñuble y Biobío, las autoridades decidieron decretar toque de queda para algunas comunas de la última región mencionada.

En específico, se trata de la localidad de Lirquén y de las comunas de Penco, Nacimiento y Laja. Según lo informado, el toque de queda regirá en el siguiente horario.

Lirquén: desde las 19:00 horas hasta nueva orden.

desde las 19:00 horas hasta nueva orden. Penco: desde las 20:00 hasta las 06:00 horas.

desde las 20:00 hasta las 06:00 horas. Nacimiento: desde las 20:00 hasta las 06:00 horas.

desde las 20:00 hasta las 06:00 horas. Laja: desde las 20:00 hasta las 06:00 horas.

Autoridades militares están facultadas para decretar toque de queda

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que, "por ahora", se descartaba implementar un toque de queda en la región de Ñuble.

Sin embargo, el secretario de Estado recalcó que las autoridades militares están facultadas para cambiar de decisión en caso de que la situación lo amerite.

De acuerdo a los últimos reportes, los incendios forestales han consumido más de 24 mil hectáreas y muchos de ellos no han logrado ser controlados.

