Delegado Presidencial confirma más de 200 viviendas destruidas en Concepción y define rol de las FF.AA. tras saqueos en Lirquén

18 en. 2026 - 06:00 hrs.

Cerca de las 06:00 de la mañana de este domingo, el Delegado Presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, entregó en las pantallas de Meganoticias un duro balance preliminar de los incendios forestales que afectan a la zona, confirmando que la destrucción no se limita solo a la comuna de Penco.

Según los reportes entregados por el municipio penquista, en la comuna de Concepción ya se contabilizan más de 200 viviendas destruidas por el avance del fuego, cifra que se suma a las "decenas" de casas quemadas en Penco y Lirquén, donde barrios enteros han sido arrasados.

La autoridad advirtió que, si bien la evacuación de zonas críticas como el borde costero y Punta de Parra se realizó con éxito vía terrestre, el riesgo se mantiene latente debido a las condiciones climáticas adversas que persistirán durante el día, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que continúan cambiando de dirección y dificultando el control de la emergencia.

Ante la entrada en vigencia del Estado de Catástrofe decretado por el Presidente Gabriel Boric, Pacheco confirmó que el Contraalmirante Eduardo Acevedo ha asumido el mando de la Defensa Nacional para las provincias de Biobío y Arauco, con la misión prioritaria de desplegar a las Fuerzas Armadas no solo en labores de apoyo logístico y evacuación, sino fundamentalmente en tareas de seguridad pública.

Este punto resulta crítico tras las denuncias de saqueos y robos de insumos médicos en el Hospital de Lirquén; al respecto, el delegado aseguró que se ha instruido fortalecer el resguardo de la infraestructura crítica y de las zonas residenciales evacuadas para proteger los enseres de las familias que debieron huir de las llamas, garantizando patrullajes intensivos para evitar nuevos actos delictivos en medio de la tragedia.

Consultado directamente por la sensación de abandono expresada por el alcalde de Penco y los testimonios de vecinos que acusaron falta de ayuda en terreno, el Delegado Presidencial empatizó con el drama humano, pero defendió la gestión del Ejecutivo, asegurando que los recursos del Estado sí han llegado a la zona.

Pacheco destacó que se ha garantizado el abastecimiento de agua y combustible para Bomberos, así como la coordinación para la evacuación segura de centros de salud, enfatizando que la declaratoria de Estado de Excepción Constitucional era precisamente una de las solicitudes principales de los alcaldes para agilizar la disposición de recursos y el despliegue militar.

Finalmente, la autoridad adelantó que con la primera luz del día se iniciará el combate aéreo masivo, confirmando la disponibilidad del avión C-130 y la llegada de un nuevo tanquero que operará entre las regiones de Ñuble y Biobío para intentar contener los múltiples focos activos.