"Penco se está quemando y me lo están saqueando": Alcalde denuncia robo de equipos médicos en Hospital de Lirquén tras evacuación

18 en. 2026 - 04:35 hrs.

En medio del descontrol provocado por los incendios forestales que consumen la comuna de Penco, el alcalde Rodrigo Vera realizó una dramática y grave denuncia durante la madrugada de este domingo, confirmando que el Hospital de Lirquén, el cual había sido evacuado horas antes por el riesgo del fuego, está siendo blanco de saqueos.

La autoridad comunal, visiblemente desesperada, informó que recibió el reporte directo de los dirigentes de la salud, quienes le alertaron que desconocidos ingresaron al recinto asistencial para sustraer equipos médicos aprovechando la ausencia de personal y el caos de la emergencia.

Según explicó Vera, la situación de seguridad está completamente desbordada, ya que la dotación de Carabineros no da abasto para cubrir simultáneamente las labores de evacuación, el control de tránsito y ahora la seguridad de la infraestructura crítica que ha quedado desprotegida.

El edil lanzó un emplazamiento directo y angustioso al Gobierno central, exigiendo la presencia inmediata de las Fuerzas Armadas en las calles para frenar la delincuencia que se ha desatado en medio de la tragedia. Vera insistió en que no sirve esperar hasta la reunión agendada para las 9 de la mañana ni el envío de un ministro con la luz del día, recalcando que necesita a los militares "ahora" para salvar lo que queda de la ciudad.

"Penco se está quemando y me lo están saqueando", sentenció la autoridad, describiendo un escenario donde el Estado no ha logrado dar respuesta operativa tras más de cuatro horas de combate contra el fuego, dejando a la comuna en una situación de indefensión tanto ante las llamas como ante los delincuentes.

Además de la crisis de seguridad en el hospital, el alcalde entregó actualizaciones operativas preocupantes, reportando nuevas explosiones en el sector de la fábrica Fanaloza y confirmando que los equipos de emergencia están al límite de sus capacidades físicas y logísticas.

Sin embargo, en medio de la catástrofe, hubo una noticia alentadora dentro de la tragedia, ya que se logró el rescate de entre ocho y nueve bomberos que se encontraban atrapados y en situación crítica, así como la evacuación exitosa de 20 personas que habían quedado aisladas en la playa.

A pesar de estos rescates puntuales, el alcalde reiteró que la comuna sigue bajo amenaza de nuevos focos y que la falta de control público hace imperativo el despliegue militar inmediato para evitar que la destrucción de la ciudad sea total.