"Todo era rojo y la gente iba en silencio": El desgarrador relato de Rodrigo Ugarte tras ayudar en la evacuación de Penco

18 en. 2026 - 05:14 hrs.

Lo que debían ser unos días de descanso en su tierra natal se transformaron en una misión de rescate desesperada para el periodista de Meganoticias, Rodrigo Ugarte. De vacaciones en Concepción, el profesional fue testigo directo de cómo la emergencia por los incendios forestales escaló durante la tarde, observando una densa columna de humo que rápidamente tiñó de rojo los cerros de la zona costera.

Ante la gravedad de los llamados radiales que pedían ayuda para evacuar, Ugarte decidió actuar y, junto a un grupo de amigos a bordo de una camioneta, se trasladó hasta la zona cero en Penco y Lirquén para socorrer a los vecinos que se veían acorralados por las llamas.

El relato del periodista describe un escenario dantesco, superior en gravedad a los incendios de 2017 que también le tocó presenciar. Según su testimonio, al llegar a la zona cerca de las 22:00 horas, "no había una parte que no estuviera en rojo".

La visibilidad era casi nula debido al humo y las pavezas, dificultando la respiración. En cerca de nueve viajes entre los cerros y la Plaza de Penco, Ugarte y sus acompañantes lograron evacuar a unas 80 o 90 personas. Lo más impactante para el comunicador fue la actitud de las víctimas: "La gente iba en silencio o llorando, no había cómo describir esos momentos", relató, evidenciando el shock de familias que abandonaban sus hogares sabiendo que probablemente lo perderían todo.

Uno de los momentos más críticos de la jornada ocurrió en su último viaje autorizado, el cual tuvo como destino el Hospital de Lirquén. Ugarte confirmó la gravedad de la situación en el recinto asistencial, ayudando a trasladar a pacientes menos complejos debido a que las ambulancias y carros bomba no daban abasto.

Fue en ese instante donde presenció cómo el fuego comenzaba a consumir el CESFAM, ubicado justo al lado del hospital, mientras al frente la fábrica Indura se mantenía bajo amenaza constante. Según su proyección, dado que más de la mitad de la población de Penco vive en los cerros, las imágenes que revelará la luz del día serán "realmente desgarradoras".

Finalmente, el periodista realizó una dura observación sobre el despliegue de recursos. Si bien destacó la presencia de Bomberos, Carabineros y funcionarios municipales, criticó la ausencia total de efectivos militares y camiones del Ejército en las labores de evacuación.

"Lo mismo que hacíamos los civiles en camionetas pudo haberse hecho en camiones militares, que hubieran sido mucho más efectivos", sentenció. Tras retirarse de la zona cerca de las 03:30 de la madrugada, Ugarte advirtió que el fuego sigue activo y que el viento está empujando las llamas hacia Tomé, una comuna aún más poblada y con características geográficas similares, lo que podría desencadenar una catástrofe de proporciones nunca antes vistas en la región si no se logra contener el avance.