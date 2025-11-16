Elecciones Presidenciales en el extranjero: ¿En qué países ganó Johannes Kaiser?

16 nov. 2025 - 20:04 hrs.

El candidato del Partido Libertario y diputado, Johannes Kaiser, se llevó algunos triunfos en el extranjero, pero también peleó de cerca algunos primeros lugares.

Jeannette Jara es la candidata que obtuvo el mejor desempeño en el exterior, donde los connacionales le han dado sus preferencias.

¿En qué países ganó Johannes Kaiser?

Johannes Kaiser ha logrado quedarse con la primera posición en Croacia, India y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, ha obtenido un buen desempeño en otros Estados, quedando en muchos de ellos en la segunda posición.

Por ejemplo, en Israel obtuvo 39 votos, siendo solo superado por José Antonio Kast, quien se alzó con 69 sufragios. El mismo panorama ocurrió en Alemania, donde Kaiser logró 371 votos, siendo superado por Evelyn Matthei, quien se llevó la victoria con 735 sufragios.

En Australia, Kaiser también se quedó con el segundo lugar, con 530 votos, mientras que el primer lugar se lo llevó Jeannette Jara con 1.724 sufragios.

Nueva Zelanda también fue otro de los países donde el candidato del Partido Libertario también tuvo un buen desempeño, pues logró el segundo lugar con 166 votos, superado nuevamente por Jeannette Jara, quien ganó con 653 sufragios.

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

En 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

Todo sobre Elecciones Chile