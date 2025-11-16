Este es el único país del extranjero en donde ha ganado José Antonio Kast según los resultados parciales

16 nov. 2025 - 09:58 hrs.

Fue en un país de Asia en donde José Antonio Kast obtuvo, por ahora, su única victoria en el extranjero, en el contexto de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero.

Previamente, fue la candidata Jeannette Jara quien se había impuesto en todos los países, según resultados parciales. El republicano solo le había pisado los talones en Corea del Sur, cuando logró un segundo lugar.

¿En qué país ganó José Antonio Kast?

De acuerdo a los escrutinios preliminares, el candidato José Antonio Kast obtuvo la victoria en Malasia, país ubicado en el sudeste asiático. Con solo 17 votantes, el republicano consiguió 7 preferencias (41,2%).

A continuación, los resultados en Malasia:

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

