Estos son todos los países del extranjero en que ha ganado Jeannette Jara según los resultados parciales

Ya con varios países del extranjero con sus mesas cerradas, la candidata presidencial Jeannette Jara puede celebrar las preferencias de los chilenos que viven tanto en Asia como en Oceanía, liderando el llamado "voto extranjero".

La exministra del Trabajo del Presidente Gabriel Boric logró conquistar el voto en cinco países, aunque los expertos llaman a la cautela, porque estos números no son representativos de la realidad en Chile.

Eso sí, no ha logrado imponerse en todos los países, puesto que los resultados preliminares en Malasia y Filipinas y China muestran como ganadores a José Antonio Kast en el primero y a Evelyn Matthei, en el segundo y tercero.

¿En qué países ha ganado Jeannette Jara?

La candidata de Unidad por Chile se logró imponer en dos países de Oceanía, mientras que en Asia ganó en las naciones con mayor cantidad de votantes nacionales.

Estos son los países en que ganó:

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Corea del Sur

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

