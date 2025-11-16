16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 28 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 28

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 28, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 11.135 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 28

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 28

Rodrigo Utz (FRVS).

Thomas Lorca (FRVS).

Javiera Morales (FA).

Verónica Aguilar (PR).

Ivania Salinas (PC).

Pablo Bussenius (PS).

Abel Fernández (PDG).

Roberto Sahr (PDG).

Ricardo Hernández (EVO).

Jenniffer Rojas (RN).

Graciela Andrade (UDI).

Christian Matheson (UDI).

Alejandro Riquelme (REP).

Juan Srdanovic (REP).

Javiera Calvo (PSC).

Ramón Aguilar (PNL).

Carlos Bianchi (IND).

Claudia Barrientos (IND).

