16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 26 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 26

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 26, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 42.464 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 26

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 26

Adriana Ampuero (FRVS).

Marisol Rosas (FRVS).

Claudio Turra (FRVS).

Daniela Quezada (FRVS).

Claudio Cid (FRVS).

Juan Cárcamo (FRVS).

Héctor Ulloa (PPD).

Jaime Sáez (FA).

Manuel Ballesteros (PS).

Alexis Osses (PC).

Feve Hugo (DC).

Alejandro Bernales (PL).

Alex Nahuelquin (PDG).

Andrea Quintana (PDG).

Ximena Uribe (PDG).

Alexis Maldonado (PDG).

Luis Chodil (PDG).

Mauro González (RN).

Juan Eduardo Vera (RN).

Loreto Kemp (EVO).

Alejandro Caroca (EVO).

Katerine Montealegre (UDI).

Fernando Bórquez (UDI).

Claudia Reyes (REP).

Carlos Seitz (REP).

M. Soledad Lorca (PNL).

Marcelo Castillo (PNL).

Marco Melo (PSC).

Natacha Rivas (PSC).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile