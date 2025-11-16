16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 17 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 17

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 17, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 5.464 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 17

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 17

José González (FRVS).

Marisol Pérez (FRVS).

Elia Piedras (FRVS).

Claudia Morales (AH).

José Ignacio Avello (AH).

Sandra Sánchez (AH).

José Núñez (AH).

Roberto Celedón (FA).

Nataly Rojas (FA).

Priscilla Castillo (DC).

Javier Muñoz (DC).

Boris Durán (PS).

Gabriel Rojas (PS).

Ana Muñoz (PR).

Pablo del Río (PR).

Guillermo Valdés (PDG).

Viviana Rodríguez (PDG).

Nicolás García (PDG).

Eduardo Oteíza (PDG).

Irene Bravo (PDG).

Lorena Balladares (PDG).

Daniela Díaz (PDG).

Javier Morales (PDG).

Jorge Guzmán (EVO).

Claudia Urrutia (EVO).

Ariel Amigo (RN).

Baldemar Higueras (RN).

Isabel Ubal (DEM).

Carolina Torres (UDI).

Felipe Donoso (UDI).

Benjamín Moreno (REP).

Greis Parada (REP).

Bernardo Fontaine (REP).

Mario Cáraves (PNL).

Germán Verdugo (PNL).

Patricio Lineros (PSC).

Bernardo Vásquez (PSC).

Fernanda Aguirre (PSC).

