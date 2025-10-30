Jadue se queda sin opciones y no será candidato: Declaran inadmisible recurso contra el Servel

30 oct. 2025 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso ingresado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el Servel para lograr ingresar en la papeleta por el Distrito 9 en las elecciones parlamentarias.

El tribunal de alzada capitalino estimó que el recurso excede el objeto de esa acción cautelar y que el asunto ya fue conocido por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

¿Qué dice el fallo?

El fallo, fechado el 30 de octubre de 2025, subraya que “el recurso de protección solo procede frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que afecten garantías del artículo 20 de la Constitución, y que las peticiones formuladas deben ser conocidas por la autoridad competente”, en este caso, el Tricel.

La resolución fue adoptada por la sala integrada por el ministro Mario Rojas (presidente), la ministra Iara Barrios y el ministro suplente Rodrigo Carrasco.

Con esto, el exalcalde de Recoleta agotó todas sus opciones jurídicas para presentarse como candidato a diputado.

Cabe recordar que el exalcalde de Recoleta quedó fuera de las elecciones parlamentarias a raíz de su imputación en el caso Farmacias Populares, pero se abrió una oportunidad para restituir su postulación luego que la investigación de la causa se reabriera.

