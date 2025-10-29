Desempleo en Chile: Experimentó leve baja en el tercer trimestre de 2025

29 oct. 2025 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

En 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio–septiembre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

Tasa de desocupación en mujeres y hombres

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,1%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, menor al 1,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,2%, incididas únicamente por las cesantes (-0,4%).

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, disminuyendo 0,3 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados descendieron 2,1%.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por los hombres (1,5%) como por las mujeres (1,4%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,8 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,4%, incididas tanto por los hombres (-2,3%) como por las mujeres (-0,4%).