Temblor se registra en el norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del movimiento telúrico

25 ag. 2025 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:37 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 60 kilómetros al sureste de Sierra Gorda, a 113 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.