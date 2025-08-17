Pronóstico de lluvia para este lunes: Estas son las zonas donde se esperan precipitaciones

17 ag. 2025 - 06:26 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este lunes 18 de agosto.

En específico, se trataría de ocho regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.

Zona norte

En Iquique, en la región de Tarapacá, estaría cubierto variando a nublado con llovizna en la mañana.

En Antofagasta, en la región de Antofagasta, se registraría lluvia aislada durante la mañana.

En Copiapó, en la región de Atacama, se espera lluvia y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde y noche.

En La Serena, en la región de Coquimbo, se presentarían chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana y tarde.

Zona central

En Valparaíso, en la región de Valparaíso, caerían chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en la mañana.

En Rancagua, en la región de O'Higgins, estaría cubierto con chubascos aislados durante la noche.

Zona sur

En Punta Arenas, en la región de Magallanes, habría lluvia débil durante la tarde y la noche.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, se han pronosticado lluvias para este lunes en la Región Metropolitana. En detalle, se esperan chubascos aislados en la noche en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 8°C y 15°C.

Todo sobre El Tiempo