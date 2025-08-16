Pronóstico de lluvia para este domingo: Estas son las zonas donde se esperan precipitaciones

16 ag. 2025 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este domingo 17 de agosto.

En específico, se trataría de cinco regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.

Zona norte

En Arica, en la región de Arica y Parinacota, estaría cubierto variando a nublado con llovizna en la mañana.

En Antofagasta, en la región de Antofagasta, se registraría llovizna durante la madrugada.

Zona sur

En Puerto Montt, en la región de Los Lagos, habría chubascos aislados durante la madrugada.

En Coyhaique, en la región de Aysén, caerían chubascos aislados durante la tarde.

En Punta Arenas, en la región de Magallanes, se presentarían chubascos débiles en la madrugada y mañana.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este domingo en la Región Metropolitana. En detalle, se esperan nubes en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 6°C y 16°C.

Todo sobre El Tiempo