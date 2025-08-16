"De despejado a nubosidad parcial": Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para este sábado

16 ag. 2025 - 03:33 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto.

En el caso de la Región Metropolitana, señaló que habrá extremas de 5°C y 18°C y que "desde tempranito el cielo estará absolutamente despejado en todo el tramo. Ya después de la hora de almuerzo volverán las nubes a marcar presencia".

¿Cómo estará el cielo en la zona norte?

Sobre la zona norte, detalló que "amanecerá cubierto, pero se abrirá el sol en Arica, en Pisagua y en Iquique. En la península de Mejillones, Antofagasta incluido, en la noche del sábado a la madrugada del domingo podrían tener lloviznas".

¿Qué se espera para la zona central?

En el caso de la zona central, el comunicador expuso que "amanecerá despejado y por la tarde aumentará la nubosidad en Viña del Mar y San Antonio. Brillará el sol en la región del Ñuble, y ya la nubosidad comenzará a ser más compacta en la del Biobío".

¿Cuál es el pronóstico para la zona sur?

Sobre la zona sur, sostuvo que "no descartamos la probabilidad de algunas lloviznas y además se suman las nieblas durante la mañana, a ratos claros de sol. En la Patagonia las heladas han sido las que han mandado y ahora regresan las precipitaciones".

¿Cómo estará el clima en la Región Metropolitana?

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica: 15°C y 18°C

Iquique: 14°C y 18°C

Antofagasta: 13°C y 17°C

Calama: 0°C y 23°C

Copiapó: 8°C y 25°C

La Serena: 7°C y 16°C

Ovalle: 6°C y 20°C

Los Andes: 4°C y 16°C

Quillota: 6°C y 18°C

Valparaíso: 8°C y 17°C

Rancagua: 3°C y 16°C

Talca: 5°C y 18°C

Chillán: 4°C y 17°C

Concepción: 8°C y 16°C

Los Ángeles: 5°C y 17°C

Temuco: 6°C y 16°C

Valdivia: 6°C y 17°C

Osorno: 5°C y 16°C

Puerto Montt: 8°C y 16°C

Castro: 7°C y 15°C

Puerto Aysén: 1°C y 12°C

Coyhaique: -1°C y 14°C

Puerto Natales: -2°C y 7°C

Punta Arenas: 0°C y 6°C

Puerto Williams: -1°C y 6°C

