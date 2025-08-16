Se acercan dos nuevos sistemas frontales al país: Jaime Leyton anticipa que días habrá lluvias en Santiago

16 ag. 2025 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los chubascos que se asomaron durante la jornada de ayer viernes, la tarde de este sábado dio un radical giro con respecto a la temperatura, ya que el calor apareció en Santiago, dejando atrás el clima invernal. No obstante, este pequeño respiro no será eterno, ya que pronto tendremos que abrigarnos.

En este contexto, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para la próxima semana. Además, el especialista destacó que, actualmente, los cielos tienen una buena calidad del aire, producto de la baja segregada del día de ayer.

Pese a esto, Leyton anunció una banda nubosa frontal, tras la cual se ve una masa de aire frío que comienza a moverse desde el sur del país hasta el norte.

"Esto llega pasado mañana, es decir, el lunes, a inicios de la semana, siendo el segundo evento meteorológico de precipitaciones", anticipó el especialista.

"Lo que viene este lunes es realmente lluvia. Pero nos deja en el borde sur, así que lo más probable es que no caiga ninguna gota, y si es que cae algo, van a ser algunas décimas de milímetro", especificó.

"Pero lo concreto es que en las regiones de Coquimbo y de Atacama vienen lluvias muy importantes. Un ejemplo es Vallenar, que podría tener hasta 15 milímetros. Podría sonar una cifra que no es tan alta, pero lo importante es que eso pasa en un corto periodo de tiempo, entre 3 a 6 horas", pronosticó.

Así, Leyton concluyó que "habrá precipitaciones en la región de Atacama, chu e bascos fuertes. Y en Santiago quedamos como en el extremo del último pelo de la cola del sistema, pero vuelve a limpiar el aire de la capital".

No obstante, el panorama cambiaría para la Región Metropolitana a mitad de semana, donde llegaría otro sistema frontal: "Inicia el jueves durante la tarde y se extiende hasta el próximo viernes. Y es, ahora, un frente frío, que nos va a dejar lluvia en Santiago".

"¿Cuánto irá a caer? Entre 10 y 12 milímetros en Santiago, pero más distribuidos en el tiempo en comparación con lo que va a ser en la zona norte", cerró Leyton.

