"El panorama es entre nubes y sol": Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo para este domingo

17 ag. 2025 - 02:39 hrs.

¿Qué pasó?

El experto en meteorología de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este domingo 17 de agosto.

En el caso de la Región Metropolitana, señaló que habrá extremas de 5°C y 17°C y que "el ambiente va a estar moderadamente templado, el panorama es entre nubes y sol".

¿Cómo estará el cielo en la zona norte?

Sobre la zona norte, detalló que "la costa amanece con cielo nublado, varía a cielo prácticamente despejado con ambiente moderadamente templado entre Arica y Antofagasta. La Serena va a presentar abundante nubosidad al igual que Ovalle, con cielos nublados y ambiente notoriamente fresco".

¿Qué se espera para la zona central?

En el caso de la zona central, el meteorólogo expuso que "el panorama es entre nubes y sol.En algunos sectores amanece nublado, en otros sectores se nubla, pero lo concreto es que la tarde va a estar fresca y la mañana abrigada".

¿Cuál es el pronóstico para la zona sur?

Sobre la zona sur, sostuvo que "no hay lluvias, pero hay abundante nubosidad a la espera de las próximas precipitaciones que llegan el día lunes".

¿Cómo estará el clima en la Región Metropolitana?

Leyton dijo que en Santiago habrá extremas de 5°C y 17°C y que "el ambiente va a estar moderadamente templado, el panorama es entre nubes y sol".

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica : 15°C y 19°C

: 15°C y 19°C Iquique : 15°C y 18°C

: 15°C y 18°C Antofagasta : 13°C y 17°C

: 13°C y 17°C Calama : 0°C y 21°C

: 0°C y 21°C Copiapó : 9°C y 20°C

: 9°C y 20°C La Serena : 9°C y 14°C

: 9°C y 14°C Ovalle : 8°C y 15°C

: 8°C y 15°C Valparaíso : 8°C y 15°C

: 8°C y 15°C Quillota : 8°C y 17°C

: 8°C y 17°C Los Andes : 4°C y 15°C

: 4°C y 15°C Rancagua : 4°C y 17°C

: 4°C y 17°C Talca : 6°C y 18°C

: 6°C y 18°C Chillán : 6°C y 17°C

: 6°C y 17°C Concepción : 7°C y 17°C

: 7°C y 17°C Los Ángeles : 7°C y 16°C

: 7°C y 16°C Temuco : 6°C y 16°C

: 6°C y 16°C Valdivia : 6°C y 17°C

: 6°C y 17°C Osorno : 6°C y 16°C

: 6°C y 16°C Puerto Montt : 7°C y 15°C

: 7°C y 15°C Castro : 8°C y 14°C

: 8°C y 14°C Puerto Aysén : 3°C y 10°C

: 3°C y 10°C Coyhaique : 1°C y 9°C

: 1°C y 9°C Puerto Natales : -2°C y 7°C

: -2°C y 7°C Punta Arenas : 0°C y 6°C

: 0°C y 6°C Puerto Williams: -1°C y 6°C

