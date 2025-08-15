Harold Mayne-Nicholls reúne firmas y confirma candidatura presidencial

15 ag. 2025 - 20:01 hrs.

¿Qué pasó?

A solo tres días del cierre del plazo para las inscripciones, Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y exdirector de la Corporación Santiago 2023, anunció que alcanzó la meta de firmas para competir por la Presidencia de Chile.

“Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel”, informó a través de sus redes sociales.

El periodista sostuvo que “nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política. Una política que ponga a las personas en el centro”.

Mayne-Nicholls recalcó que “esta tremenda hazaña no es mía, es de todos” y expresó sentirse “profundamente honrado de recibir esta confianza”. Añadió que no hará promesas que no dependan de él, pero sí se compromete a “acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad”.

El exdirigente deportivo, oriundo de Antofagasta y con 64 años, ha ocupado diversos cargos en el fútbol nacional e internacional, incluyendo la presidencia de la ANFP entre 2007 y 2011 y funciones en la FIFA entre 1993 y 2012. Además, lideró la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, fue vicepresidente de Blanco y Negro en 2019 y estuvo a cargo del proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

“Esto recién empieza”, concluyó, reiterando su lema de campaña: “Juntos vamos a devolverle el alma a Chile”.

Todo sobre Harold Mayne-Nicholls