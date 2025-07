Mayne-Nicholls revela que votó por el "NO" en el plebiscito y no descarta integrar eventual gobierno de Kast, Jara o Matthei

24 jul. 2025 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

El precandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls fue entrevistado este jueves por Tomás Mosciatti en el programa "De Frente", de Mega, instancia en la que abordó distintos aspectos de cara a las próximas elecciones del 16 de noviembre.

Mayne-Nicholls, de profesión periodista y conocido sobre todo por su rol como presidente de la ANFP entre 2007 y 2011, se encuentra buscando patrocinantes que lo apoyen con firmas en el Servicio Electoral (Servel), con el fin de inscribir su postulación como independiente para intentar llegar a La Moneda en 2026.

"¿Va a llegar?", fue la primera pregunta que le hizo Mosciatti, refiriéndose a si logrará los 35.361 patrocinios requeridos para su candidatura. "Sí, de todas maneras", aseguró Mayne-Nicholls, detallando que ya lleva 28.850. "Las voy a reunir, vamos a llegar con las firmas", expresó.

Consultado sobre por qué marca poco en las encuestas, sostuvo que "el análisis básico es que no somos oficialmente candidatos, no representamos ni a movimiento ni a partido ninguno, por lo tanto, tenemos menos exposición pública que otros (...) creo que puedo hacer buena política".

Las preferencias políticas de Harold Mayne-Nicholls

"¿Votó por el SÍ o por el NO en el plebiscito de 1988?", fue otra de las interrogantes que planteó Mosciatti, a lo que Mayne-Nicholls respondió que "por el NO. Qué bueno que me lo pregunta, porque el otro día quise no decirlo y se armó un revuelo, y he descubierto que para la opinión pública es muy importante conocer todo para atrás", sumó.

Además, reveló que en la elección presidencial de 1999, entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, votó por este último. "Lavín fue profesor mío en la universidad (Católica), un gran profesor. Tengo amistad con él y ahí voté por Lavín".

También señaló que "voté por Bachelet y voté por Piñera, voté por los dos", aunque reconoció que "cuando salió elegido Piñera por segunda vez" se inclinó por Alejandro Guillier. Consultado por la última elección, cuando ganó el Presidente Gabriel Boric, mencionó que "voté por Yasna (Provoste) y después voté nulo".

"¿Votaría alguna vez por Kast?", "difícil", contestó Mayne-Nicholls. "¿Por Jeannette Jara?", "también", aseveró. "Difícil dije, no dije que no (...) El comunismo tiene un problema que a mí todavía me eriza la piel, cuando dice que vamos a luchar por la dictadura del proletariado, y eso no es enriquecedor".

¿Se integraría en un gobierno de Kast, Jara o Matthei?

Sobre si se integraría a un eventual gobierno de Kast, afirmó que "tendría que conversar con él. Nunca le he cerrado la puerta a lo que me ha llamado Chile, donde creen que yo puedo cooperar". En el caso de Jara, dijo que sería "la misma respuesta. Tendría que conversar con ella, sentarme con ella". De todas formas, deslizó que le sería más fácil sumarse a una administración de Matthei "de todas maneras. Ojo, que hay una razón aquí, yo soy conocido de la Evelyn".

Mayne-Nicholls expulsaría a ciudadanos extranjeros detenidos

Respecto a la situación de las cárceles en Chile, a propósito del hacinamiento y el alza de presos extranjeros, expuso que "en la medida que se pueda y que te los reciban (hay que) sacarlos del país. Antes de cumplir la pena que se vayan, adentro de la cárcel hacen más daño que volviendo a su país. (Que) dejen de estar en este país es lo que a mí me interesa".

Todo sobre De frente