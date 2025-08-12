Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 12 de agosto, a las 09:15 horas, un temblor de magnitud 3,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al noroeste de Caldera, en la región de Atacama, con una profundidad de 30 km.

Lo más visto de Nacional
Ir a la siguiente nota

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas