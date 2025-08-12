Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

12 ag. 2025 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 12 de agosto, a las 09:15 horas, un temblor de magnitud 3,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al noroeste de Caldera, en la región de Atacama, con una profundidad de 30 km.

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.