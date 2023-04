Crimen del suboficial Palma: Militar explica por qué los imputados se trasladaban en auto azul de su propiedad

14 abr. 2023 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Fiscalía dio a conocer el testimonio del dueño del vehículo Chevrolet Sonic azul en el que se desplazaban los presuntos responsables del crimen del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, durante la noche del miércoles 5 de abril.

En ese automóvil iban a bordo Ovimarlixion Garcés Briceño —el supuesto autor de los tiros mortales—, Carlos Cortez Flores —hoy prófugo de la justicia— y otros dos sujetos cuya identidad no ha sido revelada.

Ir a la siguiente nota

Cometido el crimen, lo que fue registrado por cámaras de seguridad ubicadas en el sector de Avenida Matta con calle Arturo Prat, en Santiago Centro, los involucrados arrancaron para posteriormente abandonar el auto e intimidar a un taxista para que los llevara lejos del sitio del suceso.



¿Qué dijo el dueño del auto azul?

El propietario del vehículo azul en cuestión es Boris Medina Cifuentes, un funcionario militar del Ejército que se desempeña en el Regimiento de Caballería N°3 Húsares de Angol, en la región de La Araucanía.

Su declaración fue interpretada por el fiscal de la investigación del crimen, Felipe Olivari, durante la audiencia de formalización de Garcés Briceño, Luis Lugo Machado y David Fuentes Escalona, todos de nacionalidad venezolana.

Según relató el persecutor, Medina arrendaba el auto azul a Lugo Machado a través de un intermediario. El sujeto lo ocuparía para ser conductor de una aplicación móvil de transporte, desplazándose por las calles de Concepción, en la región del Biobío.

Carabineros analizando el Chevrolet Sonic azul en que se movían los presuntos culpables de la muerte de Palma (ATON)

"Él señala que es un funcionario del Ejército y que 'Carabineros, a las 22:20 horas del miércoles 5 de abril (día del homicidio), lo estaban buscando, porque le tenían que tomar declaraciones'", relató Olivari.

El militar es dueño de tres automóviles, le entregó el azul "a un conocido que tengo en la ciudad de Concepción. Desconozco mayores antecedentes de él, lo conocí por medio de un grupo de WhatsApp, con el fin de que este lo trabajara como Uber, acordando un pago de manera semanal".

En mayo de 2022 y enero de 2023 concretó la cesión de sus otros dos vehículos, respectivamente, al intermediario, quien cumplía con los plazos de pago del arriendo.

¿Cómo supo que su vehículo estaba en Santiago?

Las primeras complicaciones para el uniformado comenzaron en marzo, cuando se enteró de que uno de sus autos estaba en Santiago —siendo que el trato consistía en permanecer en Concepción—, a raíz de un aviso de que estaba mal estacionado en un sector donde se realiza una feria.

"Me habló una mujer vía Facebook, señalándome que mi vehículo se encontraba botado en la calle Coquimbo con San Francisco, en Santiago, y me envía fotos. Llamé a mi conocido, le pregunté por qué estaba en Santiago y me dice que el auto lo mantenía un venezolano de nombre Carlos (Cortez Flores, presuntamente), pero que no le contestaba el teléfono", declaró el militar.

El intermediario insistió en contactar a Carlos hasta que lo logró. Según le comentó, utilizaron el auto para viajar a Santiago "a ver a un primo y que había dejado el auto estacionado en la calle. No sabía que había feria, por lo tanto, lo iba a ir a sacar de inmediato e iba a responder por los daños".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Noticias Chile