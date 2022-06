"Corremos peligro": Habla abuela de niña asesinada junto a su padre y cuyo presunto autor se fugó de Argentina

05 jun. 2022 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer sábado se confirmó la noticia que se fugó de una cárcel de Argentina el presunto autor del doble homicidio de una niña de 6 años y su padre en Ovalle, región de Coquimbo, cometido en enero pasado. El sujeto había sido capturado en el país vecino hace solo unos días.

En conversación con Meganoticias Alerta, Susana, madre y abuela de las víctimas, se refirió a los últimos hechos que han marcado el caso.

¿Qué dijo?

"No estoy muy bien, porque la noticia para mí y mi familia fue impactante", comenzó señalando Susana, para luego añadir que "yo no puedo creer que el asesino se haya escapado. Cómo se va a escapar de una cárcel, no puedo entenderlo. Eso es totalmente imposible".

"Lo único que sé es que antes no bajé los brazos y ahora tengo mucha más fuerza para salir adelante", expresó la mujer.

Susana sostuvo que ayer sábado un fiscal le comentó la noticia: "Me dice 'es que el tipo se escapó, pero anda sin celular y sin dinero, y él no conoce Argentina, así que no creo que vaya a durar mucho por ahí'", sin embargo, ella cree que alguien le tiene que haber proporcionado un teléfono móvil y algo de dinero.

De acuerdo a lo indicado por la mujer, la noticia debía entregársela otra persona, algo que el fiscal le manifestó: "A él lo obligaron a darme la noticia y me la da ayer, y la verdad es que esto fue antes de ayer. Se demoraron 16 horas para darme la noticia. En esas 16 horas el tipo puede estar hasta acá, nosotros corremos peligro".

Denunció agresión y amenazas

Susana, además, denunció agresiones a su nuera de parte de la hermana del presunto autor del homicidio: "Quería, prácticamente, asesinarla".

La agresora "andaba con un candado inmenso y trató de, prácticamente, eliminarla, porque le dio con todo en la cabeza. Y más encima después llega un caballero y la retira, porque o si no hubiese pasado otra cosa", agregando que Carabineros lo hizo pasar como una riña.

La abuela de la menor fallecida también denunció amenazas en contra de su familia vía redes sociales.

"Al tipo lo atraparon y de inmediato comenzaron las amenazas, que se han realizado a través de Facebook", cerró.