Boric y quórum para que Congreso pueda reformar Nueva Constitución: "No creemos que haya que hacer normas especiales"

28 may. 2022 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un punto de prensa en el Palacio de La Moneda en el que se refirió a diversos temas, incluyendo la polémica por la propuesta levantada por convencionales de exigir un quórum de 2/3 para que el Congreso pueda reformar la Nueva Constitución.

¿Qué dijo el Presidente?

Tras ser consultado por la propuesta, el Presidente de la República sostuvo que "nuestra postura sobre este tema es que los quórum tienen que operar in actum. ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular."

En esa misma línea, fue enfático en señalar que "no creemos que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro".

"El Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los que la Constitución establezca", añadió.

Estado de Excepción

Por otra parte, el Mandatario también dio a conocer que el próximo lunes se tomará una decisión respecto al futuro del actual Estado de Excepción Constitucional que existe en la Macrozona Sur.

Al respecto, aseguró que "hemos estado durante la semana conversando con las diferentes autoridades de la zona (…) Para poder tomar decisiones en esto hay que escuchar mucho y tener decisiones con mucha firmeza. El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso".

"No perdamos de vista que el plan que nosotros tenemos para enfrentar el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral y tiene que ver con la compra de tierras, con el acceso a servicios, con el reconocimiento de la existencia de un pueblo en todas sus dimensiones... Y que estamos trabajando, paralelamente, en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos en las rutas", agregó el jefe de Estado.

Finalmente, el Presidente aseguró que respalda "totalmente a la ministra del Interior. No caigamos en polémicas estériles, acá cada muerte, cada herido nos duele como país, esto no puede ser una cuestión que permita o se utilice para pegarle a un Gobierno u otro".

