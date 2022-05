Colegio de Valparaíso instalará detectores de metales tras versiones que apuntan a circulación de armas en el recinto

18 may. 2022 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un colegio de Valparaíso llevó a cabo una inédita medida de seguridad preventiva, luego de un acuerdo con el Centro de Padres.

El establecimiento decidió instalar detectores de metales al ingreso del recinto, ante versiones que señalan que circulan armas al interior del colegio.

¿Qué dijo el colegio?

A través de un comunicado, el establecimiento informó que "luego de un inicio escolar en que hemos visto necesario fortalecer la re-escolarización de nuestros alumnos, así mismo la implementación del sistema preventivo, reduciendo al más mínimo las acciones de riesgo de nuestros estudiantes, la dirección del establecimiento junto al equipo directivo ha visto la necesidad de evitar cualquier elemento metálico que pueda movilizar el estudiante".

Entre los objetos metálicos que no se podrán ingresar se encuentran las "cadenas, piercing u otros elementos que pudieran generar algún riesgo para nuestros jóvenes".

"A raíz de versiones que circulan sin mayor comprobación sobre la eventual existencia de armas al interior del colegio, buscamos con esta implementación dar seguridad a los alumnos, miembros de la comunidad educativa y apoderados, para que todos tengan la tranquilidad de estar en un ambiente seguro", se señaló.

Sólo será para la enseñanza media

El establecimiento educacional detalló que "en un acuerdo colaborativo con el Centro General de Padres y Apoderados y sus directivas de curso, se encuentra en desarrollo el proyecto de instalación de dos detectores de metales en el acceso del establecimiento".

"Sólo los alumnos de enseñanza media podrán acceder, previo consentimiento de las familias, por estos pórticos de control", precisó.

Al respecto, aclaró que "se están revisando los protocolos, que buscarán velar por la seguridad de nuestros estudiantes con estricto apego al resguardo de los derechos del niño y adolescente, además de la normativa vigente".

Cabe señalar que los detectores todavía no se encuentran operativos, y se espera que comiencen a funcionar en los próximos días.

"Es solamente preventivo"

El presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Mario Molina, recalcó en El Mercurio de Valparaíso que "esto es solamente preventivo, no se ha detectado a nadie con un cuchillo ni con nada en el colegio, esto es solamente por prevención. De hecho, la idea de instalar un detector de metales, yo que llevo varios años en el Centro General de Padres y Apoderados, surgió hace unos siete u ocho años y lo solicitamos por seguridad, nada más, por prevención. En ese momento dijeron que no se podía hacer, pero ahora lo hicieron".

Sin embargo, reconoció la compleja realidad que vive la comunidad estudiantil a nivel local y nacional con los hechos de violencias, entre los cuales se encuentra la viralización de un video donde alumnos del recinto se encuentran en medio de una pelea, lo que derivó en una reunión del Centro de Padres con la dirección.

¿Cómo funcionará?

Molina explicó que si los dispositivos detectan la posible presencia de un elemento metálico anormal, se le pedirá al alumno que muestre voluntariamente el interior de la mochila.

"Estos equipos tienen cierta sensibilidad, no va a sonar por unas llaves, por ejemplo. Ahora, si detecta un elemento anormal y el niño no quiere mostrar la mochila, se llamará al apoderado y delante de él tendrá que abrir la mochila; y si no la quiere abrir, no podrá hacer ingreso al colegio", precisó, aclarando que está prohibido abrir la mochila del menor si no lo hace él.

Andrés Escuti, delegado del Centro General de Padres y Apoderados, se refirió a la legalidad de la iniciativa, asegurando que "el colegio siempre tiene la precaución, antes de tomar cualquier medida, de ver por todas las instancias, abogados, Superintendencia (de Educación)".